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Фото: Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур

Тюменский драмтеатр и Международный театральный фестиваль Чэнду-Чунцин подписали соглашение о сотрудничестве

Тюменский драматический театр и Международный театральный фестиваль Чэнду-Чунцин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Главном штабе Эрмитажа в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 24 сентября состоялась церемония подписания рамочного соглашения о сотрудничестве в области театра.

Документ подписали заместитель директора по художественно-творческой деятельности Тюменского драматического театра Кристина Тихонова и член исполнительного комитета Международного театрального фестиваля Чэнду-Чунцин Шэнь И.

Соглашение предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества между российскими и китайскими театральными организациями, в том числе организацию гастролей, взаимную поддержку и продвижение театральных проектов, а также взаимное приглашение театральных коллективов к участию в международных фестивалях и иных культурных мероприятиях.

"От имени правительства региона поздравляю стороны с подписанием соглашения - оно вносит вклад в культурное сотрудничество России и КНР. Уверен, что наше сотрудничество, скрепленное на площадке Санкт-Петербургского форума объединенных культур, перерастет в долгосрочное и стабильное партнерство и будет крепнуть с каждым совместным мероприятием. Желаю фестивалю процветания, а нашему партнерству - долгой творческой жизни", - прокомментировал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Заместитель директора Тюменского драматического театра Кристина Тихонова заявила, что сегодня был сделан важный шаг в развитии культурных связей между Россией и Китаем.

"Для Тюменского театра особенно важно стать частью этого большого международного диалога. И очень символично, что одним из первых его событий станут гастроли спектакля "Онегин. Дуэль" в Китае - встреча китайского зрителя с русской классикой и современным российским театром", - заявила она.

Также аналогичные соглашения подписаны с Международным театральным фестивалем "Балтийский Дом" и Международным Волковским фестивалем.

Теги: Международный театральный фестиваль Чэнду-Чунцин, Тюменский драмтеатр, соглашение о сотрудничестве


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