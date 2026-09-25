Армия США выделит $500 млн на лазерное оружие для борьбы с беспилотниками

США потратят $500 млн на создание боевых лазерных комплексов для уничтожения беспилотников и крылатых ракет.

По версии газеты New York Post (NY Post), американские военные уже применяют лазерное оружие в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, его же тестируют его на южной границе страны для противодействия наркокартелям.

Использование лазеров обходится значительно дешевле традиционных зенитных ракет и позволяет снизить зависимость от расхода запасов боеприпасов, пишет ТАСС.