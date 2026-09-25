Исламизация? В России заметно вырос спрос на изучение арабского языка

В 2026 году арабский язык стал в России одним из самых востребованных направлений для самообразования. Исследование, проведенное "Литрес" и RuStore, подтверждает: интерес к нему растет стремительно. Продажи книг по теме выросли на 40%, а мобильные приложения для изучения арабского стали скачивать в 2,5 раза чаще.

Отмечается, что пользователи активно скупают самоучители и пособия по диалогам, а также устанавливают словари и тренажеры. Эксперты уверены, что дело не только в моде на редкие языки, но и в реальной потребности бизнеса и культуры в связях с Ближним Востоком. Кроме того, на популярность могли повлиять изменения в образовании.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. А через два года власти планируют включить арабский язык в перечень языков, по которому можно сдавать ЕГЭ. Об обязательности изучения арабского речь не идет. Однако власти реагируют на распространенность арабского языка и позиционируют Россию не только как европейскую страну.

В мире около 300-400 млн носителей арабского языка (в зависимости от учета диалектов). Это в несколько раз меньше численности мусульман, так как исламский мир простирается далеко за пределы арабского. Арабский язык является пятым по распространенности в мире.