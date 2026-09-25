Япония собралась через 10 лет запустить шесть боевых спутников

Власти Японии планирует к весне 2036 г. создать группировку из шести боевых космических аппаратов.

Газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники сообщает, что целью создания такой группировки искусственных спутников является защита страны от нападений "спутников-убийц" потенциальных противников.

Положение о создании такой группировки предполагается включить в основополагающие документы по вопросам обеспечения безопасности. Документ примут в конце года, пишет ТАСС.