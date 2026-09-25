Ульяновск атакован ВСУ, ранены восемь человек

Ульяновск атакован ВСУ. Восемь человек, в том числе двое детей, ранены, из них четверо госпитализированы в стационары. Их оперируют врачи.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после массированной атаки ВСУ на столицу региона провёл заседание оперштаба. Глава региона сообщил, что целью вражеской атаки стало одно из промышленных предприятий региона. Есть повреждения.

Также пострадали несколько многоквартирных домов в Ульяновске. Жители наиболее поврежденного дома в северной части города могут получить любую необходимую помощь в школе №29 (улица Розы Люксембург, 48).

Для людей развёрнут пункт временного размещения в гостинице "Волга", там же для них будет готово горячее питание. Власти оценят ущерб и быстро начнут восстанавливать разрушенные объекты.

По предварительной информации, функционирование основных систем жизнеобеспечения города и снабжения коммунальными ресурсами не нарушено. Для безопасности перекрыто движение на ряде улиц в северной части города.

Принято решение об отмене сегодня занятий во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования, написал политик в своём telegram-канале.