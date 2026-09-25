Вражеские беспилотники атаковали Березники: на правом берегу замечены обломки БПЛА

Стало известно, какой город атаковали вражеские БПЛА сегодня в Пермском крае. Глава Березников Алексей Казаченко сообщил в соцсетях, что в частности, атака была совершена на Березники, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наши системы противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп обеспечили прикрытие города. Все БПЛА сбиты, жертв и повреждений нет", - заявил он.

По словам главы города, на правом берегу зафиксированы фрагменты сбитых беспилотников. На месте падения работают экстренные службы. Приближаться к обломкам БПЛА запрещено.

Отметим, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что БПЛА атаковали промышленное предприятие. От осколочных ранений погиб мужчина. В каком именно муниципалитете это произошло глава региона не уточнил.