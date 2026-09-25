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Фото: Накануне.RU

Губернатор: при атаке БПЛА в Пермском крае погиб мужчина

При атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего, передает корреспондент Накануне.RU.

Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 39 БПЛА.

В настоящий момент идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет.

"Обращаюсь к жителям края. В случае введения режима "Беспилотная опасность" и локальных систем оповещения важно соблюдать меры безопасности и действовать в соответствии с инструкциями. Также напоминаю, что приближаться к обломкам сбитых БПЛА опасно – это может угрожать жизни и здоровью. В случае обнаружения осколков – звоните в 112", - сообщил глава региона.

Теги: мужчина, осколочные ранения, БПЛА


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