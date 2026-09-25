В аэропорту Перми зафиксированы массовые задержки рейсов

В международном аэропорту Большое Савино в Перми зафиксированы массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, ожидание затронуло 21 рейс: семь на вылет и 14 на прилёт. Ещё один рейс отменён, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отправление в Сочи авиакомпании "Россия" перенесено с 05:05 на 15:00, при этом один из рейсов по этому направлению, также авиакомпании "Россия", назначенный на 5:05, отменён. В Батуми самолёт авиакомпании Red Wings вылетит в 11:00 вместо 03:20, в Махачкалу воздушное судно авиакомпании "Азимут" улетит в 12:20 вместо 06:50, в Анталью перевозчик "Победа" отправит своих пассажиров в 12:20 вместо 07:00, в Калининград самолет Nordwind Airlines в 13:35 вместо 07:20. Вылеты в Москву двух авиакомпаний "Россия" задержаны до 17:30 и 19:15, авиакомпании "Победа" - до 21:25.

Сдвинуто и время прилёта. Борт из Сочи ожидается в 13:15 вместо 4:00. Прибытие из Махачкалы перенесено на 17:40, из Москвы — на 16:40, из Антальи — на 20:30. Кроме того, сдвинуты рейсы из Калининграда, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга.

Отметим, что сегодня на Пермский край был совершён налёт БПЛА. Атаке подверглось промышленное предприятие. Предварительно, пострадавших нет.