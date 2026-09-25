Трамп по решению суда восстановил доступ журналистов неугодных каналов в Белый Дом

Администрация Белого дома таки уступила требованиям суда и восстановила аккредитацию журналистов CNN, Politico и MSNBC. Решение стало итогом жалоб ведущих американских СМИ.

Ранее федеральный судья Тимоти Келли обязал власти вернуть доступ СМИ в течение 14 дней, признав действия администрации "вероятно неконституционными". Несмотря на это, утром 24 сентября журналисты вновь не смогли попасть на территорию резиденции. После того как СМИ снова обратились в суд с жалобой на неисполнение предписания, администрация президента Дональда Трампа была вынуждена подчиниться.

18 сентября Трамп лично инициировал отзыв пропусков у журналистов этих СМИ, обвинив их в предвзятости и публикации недостоверных данных. Секретная служба заблокировала доступ сотрудникам, что вызвало волну критики со стороны СМИ. В своем иске журналисты указали на нарушение первой поправки к конституции США. В ходе слушаний судья Келли не нашел доказательств того, что присутствие данных корреспондентов угрожает национальной безопасности. Он подчеркнул, что мотивом Трампа было лишь неприятие критических материалов, но это не является законным основанием для ограничения работы прессы.

Трамп неоднократно вступает в открытую конфронтацию с прессой, с которой у него не заладились отношения еще со времен первой каденции.