В Прикамье беспилотники атаковали промышленное предприятие

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в соцсетях об атаке вражеских беспилотников на Прикамье, передает корреспондент Накануне.RU.

Был совершен налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет, ПВО с утра занималось отражением атаки. Экстренные и оперативные службы работают на месте.

В аэропорту Большое Савино вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент они сняты.