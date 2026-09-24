Хорватский суд согласился выдать ФРГ обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Украинца Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", экстрадируют в Германию. Решение вынес Окружной суд хорватского города Пулы, сообщает хорватское общественное телерадиовещание ХРТ.

Решение было принято еще 18 сентября, однако, по словам адвоката Журавлева Любо Павасковича-Висковича, еще не получено. Он также добавил, что после получения, намерен его обжаловать.

46-летнего Журавлева задержали полицейские 30 сентября прошлого года в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца обвиняют в участии в подрыве газопровода "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.