Ушла из жизни последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

Ушла из жизни последняя супруга советского актера и поэта Владимира Высоцкого, французская актриса и певица Марина Влади. Об этом сообщает французское агентство AFP.

Варина Влади скончалась в окружении своих близких и питомцев в возрасте 88 лет.

Наиболее известные картины, в которых снималась актриса - "Две или три вещи, которые я знаю о ней" от Жан-Люка Годара и "Супружеская постель" от Марко Ферри. За последний фильм на Каннском кинофестивале 1963 года она получила премию "Лучшая актриса".