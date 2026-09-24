В Екатеринбурге к теплу подключили тысячу домов

В Екатеринбурге продолжается подключение к теплу школ, детских садов, больниц и жилых домов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день к отоплению подключены 177 школ, 414 детских садов и 129 объектов здравоохранения. Также тепло подано в 1 тысячу 4 дома.

Напомним, отопительный сезон-2026/27 стартовал в Екатеринбурге с 15 сентября. В первую очередь подключаются социальные учреждения. При возникновении вопросов можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Ранее сообщалось, что уже к 30 сентября город должен быть полностью подключен к теплу. Жителей предупреждали, что из-за включения отопления возможны отключения горячей воды.