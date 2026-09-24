Пожилую свердловчанку обвиняют в убийстве мужа, пережившего инсульт

Пенсионерку из Большого Истока обвиняют в убийстве мужа-инвалида. Рассмотрение уголовного дела стартовало в Свердловском областном суде.

Согласно материалам дела, убийство произошло в ночь на 25 апреля текущего года в частном доме в поселке Большой Исток Сысертского района. Оба супруга выпили, после чего между ними возник конфликт. По версии следствия, 68-летняя Светлана Гилева вооружилась кухонным ножом. Зная, что после инсульта муж не сможет сопротивляться, она нанесла ему два удара, один из который пришелся в шею. От полученных колото-резаных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба суда, сегодня на заседании было оглашено обвинительное заключение. Подсудимая свою вину признала лишь частично.

Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.