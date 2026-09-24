Экс-директор Центра развития спорта Екатеринбурга отделался условкой за хищение 3,5 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору Центра развития спорта Виталию Викторову, похитившему бюджетные 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что Викторов с 2021 года по 2024-й похитил свыше 3,5 млн рублей, выделенные Фондом поддержки спорта высших достижений в Свердловской области в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". С Фондом было заключено 34 договора о предоставлении субсидии из областного бюджета. Сам же Викторов, не намереваясь исполнять условия соглашений, заключал фиктивные договоры поставки спортивного питания между Центром и подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем, который не был в курсе преступной схемы.

Получая деньги на счет подконтрольного ему лица, Викторов распоряжался ими по своему усмотрению. В то же время, чтобы скрыть преступления, осужденный предоставлял в Фонд отчеты о расходовании средств, прикрепляя к ним фиктивные договоры и товарные накладные.

Викторов признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 450 тыс. рублей.

Прокуратура в течение 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.