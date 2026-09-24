Замначальника уральской колонии посадили под домашний арест по делу о взятке

На Среднем Урале суд арестовал заместителя руководителя местной ИК-3. Высокопоставленному тюремщику вменяют взяточничество.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Евгений Никитин обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом". По версии следствия, замначальника ФКУ "Исправительная колония №3" получил незаконное денежное вознаграждение. Согласно материалам дела, деньги были переданы за общее покровительство и попустительство по службе при заключении и реализации госконтракта.

Краснотурьинский городской суд избрал Никитину меру пресечения в виде домашнего ареста. Она будет действовать до 21 ноября 2026 года.

Какие-либо подробности дела не разглашаются. В Следственном комитете РФ по Свердловской области ситуацию пока не комментируют.