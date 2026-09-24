Набиуллина: Высокая инфляция беспокоит и ЦБ, и россиян

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на ХХІІI Международном банковском форуме.

"Высокая инфляция в течение многих лет вызывает обеспокоенность не только у ЦБ, рост цен – то, что беспокоит и наших граждан. Поэтому мы должны обеспечить ценовую стабильность", - цитирует ТАСС Набиуллину.

Также она назвала факторы, сдерживающие развитие экономики России.

"Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, для роста инвестиций – не столько влияние процентных ставок, а дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестиционный климат. Есть отраслевые проблемы – структурные ухудшения условий для наших экспортных отраслей", - отметила она.

При этом проблем с банковской ликвидностью в России нет, считает глава ЦБ.