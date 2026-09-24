В Москве сотрудница банка похитила 5,7 млн рублей

В Москве задержали 45‑летнюю сотрудницу банка - ее подозревают в краже более 5,7 млн рублей. Об этом рассказал начальник пресс‑службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Оперативники из отдела полиции по району Нагатино‑Садовники нашли женщину в квартире на Чертановской улице. Она призналась, что забирала деньги.

У сотрудницы был доступ к ключам от хранилищ и к кассовым операциям. Почти два месяца она выносила наличные и тратила их на личные нужды.

На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Суд назначил ей меру пресечения - подписку о невыезде.

Ранее в Соликамске судебные приставы взыскали деньги с бывшего директора дома‑интерната для престарелых и инвалидов: он забирал банковские карты постояльцев (с приклеенными пин‑кодами) и снимал с них средства после смерти одиноких стариков - переводил на свой счет и тратил.