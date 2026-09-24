Трампа обязали пускать в Белый дом журналистов CNN, MSNBC и Politico

В США суд обязал президента Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNBC и Politico.

Судья удовлетворил требования СМИ вернуть пропуски. Правда, временно – пока длится рассмотрение их судебного иска против администрации, пишет Reuters.

"В материалах дела отсутствует фактическая поддержка утверждений ответчиков о том, что аннулирование пропусков истцов на самом деле защитит национальную безопасность или что национальная безопасность будет поставлена под угрозу, если суд распорядится восстановить их пропуска на время судебного разбирательства", - сказал судья.

Трамп 18 сентября запретил журналистам указанных СМИ доступ в Белый дом. Президент счёл, что журналисты этих изданий публиковали фейки. 21 сентября три СМИ оспорили решение в суде, заявив, что оно нарушает первую поправку к Конституции США о свободе слова и печати.