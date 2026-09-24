Жители Екатеринбурга одобрили идею зимней подсветки городских фонтанов

Большинство жителей Екатеринбурга поддерживает идею зимней подсветки городских фонтанов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Горожане приняли участие в специальном опросе. Им предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли вы необходимым оборудовать фонтаны светодинамическими конструкциями в зимний период?". По данным мэрии, большинство респондентов – 60% – высказались за иллюминацию зимой.

В прошлом году уральцы также поддержали идею работы фонтанов в зимний период, и в итоге несколько из них оснастили световыми конструкциями. С подсветкой зимой работали фонтаны в Дендропарке и в сквере имени Попова, а также "Каменный цветок" (на фото).

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Екатеринбурге в нынешнем году решено продлить до 27 сентября.