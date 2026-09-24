Bloomberg: Власти КНР изъяли попавшие в Гонконг детали американского истребителя F-35

Правительство Китая завладело потенциально секретными деталями истребителя-невидимки F-35. Борт во время транспортировки из Австралии в США перенаправили в Гонконг.

Компания UPS перевозила фонарь кабины и створку отсека вооружения с австралийского военного истребителя F-35, который в конце мая был отправлен в США для проверки и возможного ремонта или утилизации.

Обе детали, поставленные корпорацией Lockheed Martin, были покрыты радиопоглощающим материалом, повышающим их малозаметность. Самолёт сделал остановку в Южной Корее по пути в США, а оттуда его перенаправили в Гонконг, пишет Bloomberg.