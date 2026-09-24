Минздрав утвердил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых

Минздрав России выпустил регламент помощи взрослым с шизофренией - документ подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Стандарт определяет обследования, методы лечения и лекарства, которые можно применять, сообщает "Ъ".

Помощь оказывают в поликлинике, дневном и круглосуточном стационаре. Лечение одного случая в среднем рассчитано на 365 дней.

В стандарт включили диспансерный прием у психиатра и расширили список анализов: проверяют липопротеины, С‑реактивный белок, антитела к ВИЧ, гепатитам B и C, возбудителю сифилиса, а также кислотно‑щелочной баланс и газовый состав крови.

Среди методов появились клинико‑психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбция, но убрали групповую работу с родственниками.

В список лекарств добавили тиаприд, брекспипразол и тетрабеназин, а также разрешили использовать электролитные растворы, кровезаменители и препараты плазмы. Для каждого средства указали частоту назначения, разовую и курсовую дозы.

Новый приказ заменяет два документа 2022 года - по помощи при обострении и по первичной медико‑санитарной помощи.

Сообщалось, что за последнее десятилетие число психических диагнозов у подростков 15-17 лет в России выросло в полтора раза: если в 2015 году зафиксировали 18,5 тысячи случаев, то к 2024‑му - уже 28,3 тысячи, и эту тенденцию подтвердили восемь региональных минздравов; чаще всего у подростков диагностируют неврозы, тревогу и депрессию, а в отдельных регионах - даже шизофрению.