В Ирбите нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего накануне

В Ирбите нашли тело 13-летнего Максима, пропавшего накануне. Об этом сообщают волонтеры отряда "Прорыв", которые занимались поисками мальчика.

Подросток пропал 22 сентября. Известно, что он ушел из дома, а примерно в 16.40 его в последний раз видели у ДК "Кристалл" и у жд-вокзала. Школьника искали как волонтеры, так и сотрудники полиции. Вчера было обнаружено его тело.

Подробности смерти и обстоятельств пропажи пока не раскрываются. В сети обсуждают версию с возможным буллингом мальчика со стороны одноклассников, однако эта версия пока не получила подтверждения.