Суд над главой Кочево Александром Юркиным начнется 2 октября

Суд над главой Кочево Александром Юркиным начнется 2 октября. Информация опубликована на сайте Кудымкарского городского суда, передает корреспондент Накануне.RU. Рассматривать уголовное дело будет судья Татьяна Тотьмянина.

Вторая обвиняемая по делу - сотрудница местного управления капстроительства Татьяна Дружинина. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, преступление совершено в апреле 2018 – декабре 2022 гг. В селе Кочево для сирот куплены 46 жилых помещений ценой в 50 млн руб. 19 из них переданы по договорам найма жилого помещения. Следствие считает, что дома, в которых куплены квартиры, не отвечают положенным требованиям. При этом во время проведения конкурсных закупок муниципальные служащие якобы допустили грубые нарушения правил конкурса.

Александр Юркин возглавляет Кочевский муниципалитет с 2016 года. До этого в течение девяти лет он был председателем земского собрания.