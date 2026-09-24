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Фото: Накануне.RU

МВД хочет строже наказывать за преступления с использованием ИИ

МВД России предлагает считать использование искусственного интеллекта при преступлении отягчающим обстоятельством. Речь идет о таких нарушениях, как клевета, незаконный доступ к компьютерной информации и создание вредоносных программ. Об этом 24 сентября рассказал Сергей Калинин - первый заместитель начальника управления МВД по борьбе с противоправным использованием ИКТ.

На форуме "Диалог о фейках 4.0" в Москве Калинин в беседе с ТАСС пояснил, что в отдельные статьи Уголовного кодекса хотят добавить специальный признак: совершение преступления с применением ИИ.

Сейчас МВД вместе с Минюстом и другими ведомствами разрабатывает поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. По словам Калинина, в нескольких статьях УК появится отметка об использовании ИИ - это повлияет на тяжесть наказания. При этом в ведомстве считают важным активнее предупреждать киберпреступления и учить людей безопасно вести себя в интернете.

Еще в МВД планируют выпустить рекомендации по работе с ИИ‑системами. Они помогут людям замечать дипфейки и осторожнее обращаться с персональными данными.

Ранее двадцать пять лауреатов медали Филдса - высшей награды для математиков - опубликовали открытое письмо, где предупреждают об угрозе ИИ для науки и образования: по их мнению, стремление компаний использовать математические задачи как эталон искажает цели научного сообщества, а массовое получение быстрых результатов без глубокого осмысления и связи с предыдущими работами может разрушить передачу знаний и подавить рождение новых идей.

Теги: МВД, интеллект, преступления


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