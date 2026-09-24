ВС РФ нанесли новый мощный удар по военным объектам в Киеве и Одесской области

Российская армия продолжает планомерное уничтожение военной инфраструктуры киевского режима. Ночью был нанесен очередной массированный удар по военным и иным объектам, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Он стал продолжением серии ударов, направленных на дезорганизацию управления войсками и логистических цепочек противника. Удалось достичь значительных успехов в поражении объектов, имеющих стратегическое значение.

В Киеве основной удар пришелся на цифровую инфраструктуру. Выведены из строя узлы связи, которые использовались для координации действий ВСУ. Также в Киевской области (Вишневое) разрушены мощности предприятия "Туканс", где собирали детали для ударных беспилотников. В Одесской области уничтожены три логистических центра, через которые проходили поставки западного оружия, ликвидирован склад запчастей для морских дронов. Также сообщается об успешном поражении сухогруза, доставлявшего военные грузы в одесский порт.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что по Киеву летит "днем и ночью, почти без остановки". При этом ВС РФ бьют не по площадям, а по объектам, связанным с ВСУ и ВПК.

"Количество точных ударов таково, что дает повод порадоваться работе нашей разведки. Которая прогрессирует от года к году. И это та новая реальность, к которой должны привыкать жители Киева и других городов Украины", - отмечает эксперт.