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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест Вагнеру и Реверуку, обвиняемым в избиении ученого РАН

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Александру Реверуку и Аркадию Вагнеру, обвиняемым в избиении 58-летнего директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина.

Ранее сообщалось, что Зезин сделал замечание школьникам, которые катались по опытным полям на квадроциклах. Ученый отвез их к родителям, но затем вспыхнул конфликт. Пожилой мужчина был избит и через несколько дней скончался в больнице от сердечного заболевания.

Было возбуждено уголовное дело. Позже в СК заявили, что установили всех участников инцидента с избиением уральского ученого. Были задержаны двое фигурантов, им предъявили обвинение в хулиганстве.

Оба должны были находится под арестом до 26 и 28 сентября, однако накануне было принято решение продлить меру пресечения до 27 ноября включительно. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 3 суток.

Теги: Реверук, Вагнер, РАН, арест, избиение


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