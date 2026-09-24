Заболеваемость ОРВИ в России резко выросла

За 38‑ю неделю 2026 года в России выявили 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19. Это на 33,8 % больше, чем неделей раньше. В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация развивается по прогнозу, но вирусы распространяются активнее.

Лаборатории выяснили, какие возбудители сейчас преобладают. Почти все выявленные вирусы - негриппозные: их доля составляет 99,4 %. Чаще всего находят риновирусы - они занимают 81,6 % среди всех обнаруженных патогенов. На втором месте - вирусы парагриппа (12,5 %). Вирусы гриппа пока встречаются редко - всего 0,6 %, но среди них есть разные штаммы: A(H1N1), A(H3N2), а также типы B и C.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: лучший способ избежать тяжелого течения гриппа и осложнений - вовремя сделать прививку. В первую очередь ее рекомендуют детям, людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические болезни - например, диабет или проблемы с сердцем. Также прививку особенно стоит сделать врачам, учителям, работникам торговли и социальной сферы: они каждый день много общаются с людьми и чаще рискуют заразиться.

Сообщалось, что в Свердловскую область поступила первая партия вакцины от гриппа - 524 тысячи доз для детей и взрослых, а в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" регион получит ещё около 1,4 миллиона доз; всего в этом сезоне планируют привить свыше 2,5 миллиона жителей.