Опасный люля-кебаб пермского производителя изъяли из оборота

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило в обороте опасную мясную продукцию. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в рамках социально-гигиенического мониторинга исследовали полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров рубленый формованный "ЛЮЛЯ-КЕБАБ из мяса птицы охлажденный" торговой марки "Важная цыпа", произведённый АО "Агросила птицефабрика Пермская".

Проба не соответствовала требованиям технического регламента "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки" по показателям безопасности — в ней обнаружена бактерия Listeria monocytogenes, опасная для здоровья человека.

В настоящее время в отношении всех участников оборота этой продукции, включая производителя, проводятся контрольные (надзорные) мероприятия с отбором проб готовой продукции и смывов с объектов внешней среды для лабораторных исследований.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что указанная продукция в обороте отсутствует. Ситуация находится на контроле ведомства.