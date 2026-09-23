Жителям дома в Перми, поврежденного при атаке БПЛА, оплатят коммунальные услуги

В Перми жителям дома, поврежденного 7 сентября при атаке БПЛА, оплатят коммунальные услуги. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

В доме на Светлогорской, 19, завершили остекление всех квартир и подготовка к отопительному сезону.

В шести незаселенных квартирах продолжается ремонт, строители приступают к чистовой отделке. Все работы планируют завершить до 10 октября. По словам губернатора, администрация города оплатит коммунальные услуги тем, кто в период ремонта не проживал в этом доме.