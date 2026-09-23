На Урале третий день ищут пропавшего подростка

В уральском городе Кушва разыскивают пропавшего подростка. Его не могут найти уже третий день.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, разыскивается Глеб М. 2010 года рождения. 20 сентября парень ушел из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, размер обуви 42-43, волосы русые длинные, глаза серые.

Был одет: кофта на замке-молнии с капюшоном черного цвета, жилет без рукавов черного цвета, джинсы клеш серого цвета, кроссовки черного цвета.

По данным МВД, пропавший юноша может находиться в Екатеринбурге. На розыск подростка ориентирован весь личный состав полиции Кушвы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Глеба, просят сообщить ее по телефонам: 8 (34344) 2-43-41, 8-904-160-27-41 или номеру экстренных служб 112. Анонимность гарантируется.