25 Сентября 2026
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области обсудили сохранение нематериального этнокультурного достояния региона

В Тюменской области обсудили сохранение нематериального этнокультурного достояния региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени в музейном комплексе им.И .Я. Словцова состоялся круглый стол в рамках Единого дня нематериального этнокультурного достояния Тюменской области. В мероприятии приняли участие исследователи, деятели культуры, представители креативных индустрий и педагоги.

В России уже четыре года проводится Единый день фольклора, а в Тюмени организуют Единый день нематериального культурного достояния, отметил руководитель Центра русского фольклора ГРДНТ им. В. Д. Поленова Дмитрий Морозов. Он подчеркнул важность этой культурной повестки, добавив, что культура и наследие служат объединяющим фактором для разных поколений.

Заведующий отделом по нематериальному этнокультурному достоянию Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Мария Жучкова представила доклад "Региональные подходы к выявлению, сохранению и популяризации нематериального этнокультурного достояния народов Российской Федерации".

С докладами о сохранении и популяризации нематериального этнокультурного достояния выступили специалисты: Казанского Дома культуры; Юргинского краеведческого музея.

Заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова отметила, что участники круглого стола считают своей миссией передачу народной культуры будущим поколениям, важно не только сберечь традиции, но и сделать их актуальными.

Благодарственным письмом департамента культуры Тюменской области были отмечены гид-экскурсовод Оксана Климерова и заведующая отделением "Музыкальный фольклор" детской школы искусств "Этюд" Ярослава Мельникова, народный мастер Союза художников России Вера Быкова и директор музея истории крестьянского быта Инна Нестерова.

Теги: Единый день нематериального этнокультурного достояния, деятели культуры


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