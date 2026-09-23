Турецкие власти арестовали мужчину за нейрофото с президентом и министром

В Анкаре задержали мужчину, который с помощью искусственного интеллекта делал фото, где он рядом с крупными турецкими чиновниками - в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на газету Cumhuriyet. Задержанного зовут Мехмет Ч.

Он публиковал эти сгенерированные снимки в статусах WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По данным прокуратуры Анкары, мужчина хотел создать впечатление, будто у него есть связи в высших кругах власти. На фото он был вместе с президентом и министром юстиции Турции Акыном Гюрлеком.

Мужчине предъявили подозрения в незаконном использовании мнимого влияния и распространении недостоверной информации. Следствие продолжается: правоохранители выясняют, как он создавал и выкладывал эти изображения.