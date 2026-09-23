В России могут уменьшить на 33% технологический сбор

В России может на 33% уменьшиться сбор для смартфонов и ноутбуков, которые попали в систему маркировки.

По словам трёх источников "Ъ", сбор рассчитают, исходя из базовой ставки с применением коэффициента "товарного знака и модели продукции". Подобная скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции.

Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров. Если устройства там нет, технологический сбор на него будет больше на 33%.