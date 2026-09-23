Верховный суд предложил реформу суда присяжных

Верховный суд РФ предложил изменить работу суда присяжных. Цель поправок - сделать участие в суде привлекательнее для граждан, жестче наказывать за давление на присяжных и реже отменять оправдательные вердикты. Об этом сообщил "Коммерсант".

По проекту, присяжных в коллегии станет меньше - всего четыре человека. Вместе с ними в составе будет председательствующий судья. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах работают шесть основных и двое запасных присяжных, в областных и краевых - восемь основных и двое запасных. Судья сможет прямо в совещательной комнате объяснять присяжным, если у них возникнут вопросы во время голосования.

Еще в планах - разрешить быть присяжными людям старше 65 лет, упростить отбор кандидатов и снять запрет на обсуждение при присяжных вопросов, которые формально не относятся к их компетенции. Кроме того, подсудимый сможет отозвать свое ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, если раньше его подал.

Основные положения реформы представил заместитель председателя Верховного суда, глава коллегии по уголовным делам Николай Тимошин. Он рассказал о проекте на круглом столе в Российском государственном университете правосудия имени В.М. Лебедева.