Генерала МВД, который стал фигурантом дела о махинациях с бензином, отпустили под домашний арест

Суд в столице изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Московской области — экс-начальнику тыла областного главка генерал-майору Сергею Малькову – фигуранту дела о махинациях с бензином для силовиков.

Малькова отпустили под домашний арест, ему запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, общаться с кем-либо, кроме родственников, а также пользоваться любыми средствами связи. Меру пресечения изменили из-за состояния здоровья, пишет "Ъ". Издание также уточняет, что против силовика при этом возбудили ещё два дела.

Ранее суд в Москве арестовал самого Сергея Малькова и его экс-коллег Алексея Суярова и Анну Левину. Им предъявлено обвинение в растрате, по этому же уголовному делу проходят председатель совета директоров "Евротранса" Игорь Мартышов и три топ-менеджера ПАО.

По версии следствия, замначальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков поставлял компании "Евротранс" бензин, предназначенный для полицейских автомобилей. За счет служебного топлива компания восполняла дефицит бензина на своих АЗС "Трасса". При этом у самих полицейских не хватало топлива для заправки машин.

Ущерб по делу оценивают в 600 млн руб.

Обновлено: Суярова и Левину тоже отпустили под домашний арест.