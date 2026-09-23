В Перми осудили мужчин, обеспечивавших работу сим-боксов для телефонных мошенников

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика — сим-боксов, с помощью которых телефонные мошенники совершали массовые звонки с подменных номеров. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2025 году Роман Миков, преследуя корыстные цели, вступил в организованную преступную группу, привлёк в её состав Тамирлана Зиннатова, а также вовлёк несовершеннолетнего знакомого, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. Миков подыскивал квартиры с доступом к интернету и устанавливал там заранее переданный ему другим участником группы сим-бокс. Зиннатов приобретал и доставлял сим-карты, зарегистрированные на граждан России, а подросток активировал их и следил за бесперебойной работой оборудования. Это позволило неустановленным лицам совершать массовые звонки с подменных номеров, представляясь сотрудниками госорганов, и обманывать россиян.

За свою роль Миков получил вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 25 тыс. рублей, и легализовал его, обменяв на рубли. Зиннатову передали 30 тыс. рублей, несовершеннолетнему — 23 038 рублей, в том числе частично в криптовалюте, которую он легализовал на сумму 8 038 рублей.

В суде Миков полностью признал вину по всем трём преступлениям. Зиннатов признал вину только по ч. 2 ст. 274.4 УК РФ, отрицая участие в организованной группе и незаконное использование сим-бокса.

Суд признал обоих виновными по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение его функционирования, совершённые организованной группой в целях совершения иного преступления). Микова также признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 150 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Зиннатов признан виновным по ч. 2 ст. 274.4 УК РФ (участие в передаче абонентских номеров иным лицам из корыстной заинтересованности и в целях совершения иного преступления).

Микову назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей и дополнительным штрафом 80 тыс. рублей. Зиннатов получил два года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей и дополнительным штрафом 120 тыс. рублей. Оба взяты под стражу в зале суда, 25 тыс. рублей, полученные Миковым, конфискованы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее приговором Ленинского районного суда Перми от 6 августа 2026 года, вступившим в законную силу 24 августа 2026 года, несовершеннолетний участник группы был осуждён по ч. 3 ст. 274.3 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штраф 15 тыс. рублей.