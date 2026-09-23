На Урале пенсионерка получит почти 500 тысяч рублей за падение в заставленном магазине

На Среднем Урале суд назначил компенсацию пенсионерке, травмированной в результате падения в магазине. Она получит почти 500 тысяч рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, днем 18 мая нынешнего года 70-летняя женщина пришла в магазин по улице Мира в городе Лесной. Проходы внутри были заставлены коробками и паками напитков, а между холодильниками и стеллажами лежала металлическая сетка, о которую пенсионерка запнулась и упала.

Подняться самостоятельно она уже не смогла. Сотрудник магазина вызвал "скорую помощь", которая увезла пострадавшую в больницу с травмами.

Как выяснили в прокуратуре, владелец магазина не принял мер по соблюдению законодательства при размещении товаров. Также не была обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителей. Ведомство подало иск в суд о компенсации морального вреда, расходов на лечение и штрафе.

Городской суд Лесного взыскал с владельца магазина в пользу пострадавшей компенсацию и расходы на лечение в 315 тысяч рублей, а также штраф в 157 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Среднем Урале суд взыскал компенсацию для пенсионерки, упавшей в открытый колодец возле почтового отделения.