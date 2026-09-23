На Урале пенсионерка получит почти 500 тысяч рублей за падение в заставленном магазине
На Среднем Урале суд назначил компенсацию пенсионерке, травмированной в результате падения в магазине. Она получит почти 500 тысяч рублей.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, днем 18 мая нынешнего года 70-летняя женщина пришла в магазин по улице Мира в городе Лесной. Проходы внутри были заставлены коробками и паками напитков, а между холодильниками и стеллажами лежала металлическая сетка, о которую пенсионерка запнулась и упала.
Подняться самостоятельно она уже не смогла. Сотрудник магазина вызвал "скорую помощь", которая увезла пострадавшую в больницу с травмами.
Как выяснили в прокуратуре, владелец магазина не принял мер по соблюдению законодательства при размещении товаров. Также не была обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителей. Ведомство подало иск в суд о компенсации морального вреда, расходов на лечение и штрафе.
Городской суд Лесного взыскал с владельца магазина в пользу пострадавшей компенсацию и расходы на лечение в 315 тысяч рублей, а также штраф в 157 тысяч рублей.
Напомним, недавно на Среднем Урале суд взыскал компенсацию для пенсионерки, упавшей в открытый колодец возле почтового отделения.