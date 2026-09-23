Екатеринбуржец, убивший свою сожительницу, избежит наказания из-за срока давности

Житель Екатеринбурга избежит наказания за убийство сожительницы, совершенное в 2005 году. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что 27 октября 2005 года в коммунальной квартире по ул. Селькоровской Евгений Мясников жестоко избил свою сожительницу. В ночь с 3 на 4 ноября того же года инцидент повторился - осужденный напал на женщину, закрыл ее лицо подушкой и нанес несколько ударов кулаком в голову. Через несколько дней пострадавшая смогла уехать в Казахстан, где ей диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя еще несколько дней она скончалась в больнице.

Задержать Мясникова удалось только недавно. Чкаловский районный суд переквалифицировал его действия с п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК РФ (ред. № 28 от 21.07.2005) "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следующие восемь лет Мясников должен был отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима, однако, из-за истечения срока давности, он отделался только компенсацией морального вреда в размере 800 тыс. рублей в пользу родни погибшей.

"После совершенного им преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, прошло 20 лет. Доказательств, свидетельствующих о том, что Мясников все это время скрывался от следствия, представлено не было", - пояснили в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.