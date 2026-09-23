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Фото: Накануне.RU

Нобелевская премия вырастет до 12 млн крон в 2026 году

Нобелевский фонд повысит размер премии в 2026 году - лауреат в каждой дисциплине получит 12 млн шведских крон (примерно 1,22 млн долларов). Это на 1 млн крон (около 101 тыс. долларов) больше прежнего размера, сообщает Weekend.

Директор фонда Ханна Стьярне объяснила повышение тем, что в этом году отмечают 125‑летие Нобелевской премии. По ее словам, увеличение суммы помогает сохранить значимость награды и поддерживать ее финансовую часть на стабильном уровне.

В 1901 году, когда премию только учредили, выплаты составляли 150,8 тыс. крон по каждой категории. За последние 15 лет сумму несколько раз меняли: в 2012 году ее снизили с 10 млн до 8 млн крон, а потом трижды повышали.

Имена лауреатов 2026 года назовут с 5 по 12 октября. 5 октября объявят победителя в области медицины, затем - по физике, химии, литературе и премии мира, а 12 октября - по экономике. Церемония вручения пройдет 10 декабря в Стокгольме и Осло.

Теги: премия, нобелевская, награда


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