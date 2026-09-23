Бабье лето в Свердловской области продлится до конца сентября

Жителям Свердловской области пообещали еще целую неделю бабьего лета. С таким прогнозом выступили синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сейчас антициклон со Скандинавии вышел на республику Коми.

"В ближайшие дни 24-25 сентября он опустится на территорию Свердловской области и почти до конца месяца продлит бабье лето. Правда, температура все же понизится на 3-5 градусов. В конце недели не исключаются ночные заморозки", - говорится в прогнозе.

Напомним, что минувшим летом в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 74-летней давности.