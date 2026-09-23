Politico: Лидеры стран мира все больше недовольны США и Трампом

В ходе работы Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, стало очевидно, что мировые лидеры, несмотря на попытки поддерживать дипломатический этикет с президентом США Дональдом Трампом, все чаще демонстрируют скрытое раздражение и готовность к неповиновению. Об этом пишет издание Politico, журналистам которого Трамп запретил появляться в Белом доме.

Издание отмечает, что страны выстраивают стратегию на случай ослабления американского влияния в мире. Даже союзники США были возмущены его угрозой уничтожить Иран. Так, глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде охарактеризовал ее как прямое попрание фундаментальных принципов ООН. Канадский премьер Марк Карни предпочел избежать личных контактов с Трампом. Вместо этого он выступил с призывом к мировому сообществу снизить зависимость от США, предложив концепцию "ценностного реализма".

Разность позиций заметна и в сфере регулирования ИИ. Пока Трамп настаивает на том, что контроль над технологиями должен оставаться прерогативой "сильного президента", то есть его самого, коалиция стран во главе с Норвегией и Финляндией (при поддержке Германии, Канады и ОАЭ) продвигает идею международного контроля над ИИ.

Сенатор Крис Мерфи подчеркивает: внешняя вежливость иностранных лидеров сохраняется, но реального уважения уже нет. И Вашингтон теряет позиции в диалоге со странами Глобального Юга, а те активно сближаются с Пекином.