ВС РФ окружили ВСУ в городе Доброполье в ДНР

Министерство обороны РФ заявило об окружении крупного узла обороны ВСУ в Доброполье (ДНР). В окружении оказались силы 4-й и 15-й бригад нацгвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк "Скала", известный безжалостным отношением к мобилизованным. В данный момент российские подразделения проводят операцию по ликвидации зажатых формирований боевиков. По оценкам, в окружении до тысячи боевиков.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивает стратегическую важность города: Доброполье служило ключевым логистическим узлом, через который осуществлялось снабжение краматорско-славянской группировки ВСУ со стороны Днепропетровской области. Потеря контроля над этим направлением сильно осложнит для Киева ротацию войск, эвакуацию раненых и подвоз ресурсов.

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что результат стал возможен благодаря закреплению российских сил в южной промзоне и поселке Анновка. Использование погодных условий — густых туманов — позволило взять под огневой контроль основные пути отхода и снабжения гарнизона противника. Хотя полного окружения и "котла" нет, пути снабжения противника почти перерезаны, что создает предпосылки для освобождения города в обозримой перспективе.

Доброполье — крупнейший город в северо-западной части ДНР. В 2000-х его население превышало 70 тыс. жителей.

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