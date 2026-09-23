На Дальнем Востоке бывший таможенник рискует лишиться имущества и денег на 70 миллионов

В России могут конфисковать в доход государства финансовые активы на 70 млн руб. бывшего заместителя начальника таможенного поста Владивостокской таможни.

Таковы результаты проверки, в результате которой найдены нарушения в его работе. Дальневосточный транспортный прокурор обратился в Артёмовский городской суд Приморья. Он потребовал обратить в доход государства имущество ценой в 57 млн руб. и деньги – 13 млн руб., законность получения которых замначальника не смог обосновать.

Кроме того, транспортная прокуратура не согласилась с основанием увольнения заместителя руководителя поста, и обратилась в суд с иском о его изменении на формулировку "в связи с утратой доверия", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.