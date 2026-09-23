В аэропорту Екатеринбурга задержали жительницу ХМАО с 25 кг косметики

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники не пропустили пассажирку, которая везла с собой десятки килограмм косметики.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы задержали в "зеленом" коридоре жительницу ХМАО, в чемодане которой лежало почти 25 кг демонстрационной косметики. Пассажирка прилетела рейсом "Ташкент – Екатеринбург" и везла уходовые, косметические и моющие средства, зубные пасты, "оздоровительные воды" и другие продукты одной из сетевых компаний.

Сама женщина объяснила, что везет образцы для распространения продукции сетевой компании. Она заявила, что собирается демонстрировать продукты и каталог потенциальным покупателям.

Таможенники возбудили административное дело о недекларировании товаров. Теперь владелице косметики грозит штраф. После его оплаты и положенных таможенных пошлин, а также декларирования продукции, жительница ХМАО сможет забрать свою косметику.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали двух мужчин с десятками ножей в багаже.