В Свердловской области хотят снизить число иностранных работников

В Свердловской области планируется снизить допустимую долю иностранных сотрудников. С инициативой выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, которое предлагает ввести аналогичные ограничения еще в девяти регионах страны.

"Минтруд предлагает снизить долю иностранных работников в 10 регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года. В восьми регионах ограничения устанавливаются впервые", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Среди других регионов: республики Мордовия и Татарстан, Чувашская Республика, Краснодарский край, Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская и Тульская области. В каждом регионе количество мигрантов в той или иной сфере будет ограничено до определенного значения. Например, в Татарстане предлагают полностью исключить работу иностранных граждан в сферах финансовой и страховой деятельности, ветеринарии, охранных услугах, такси, перевозке опасных грузов, ремонта компьютеров, а также предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

При этом, на федеральном уровне все еще сохраняется запрет на использование труда мигрантов в розничной торговле в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток.