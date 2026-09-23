Иран готов открыть Ормузский пролив в течение недели, но есть условие

Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива. Если США откажутся от блокады портов и снизят военное давление, пролив будет открыт в течение семи дней. Как передает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, Тегеран ожидает от Вашингтона официального подтверждения готовности к переговорам.

Дипломатическая миссия Ирана в Нью-Йорке уже получила мандат на обсуждение условий деэскалации. Предложения, переданные американцам 16 сентября, могут стать основой для консультаций на полях Генассамблеи ООН. В Тегеране называют текущую сессию ООН шансом для возвращения к конструктивному диалогу. Тем не менее, прибывший в Нью-Йорк президент Ирана Масуд Пезешкиан не намерен проводить переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Также есть опасения, что США готовят новую агрессию при поддержке региональных партнеров, заявил иранский генштаб. В этом случае военный ответ Ирана будет без всяких ограничений. Высшее военное руководство США ранее предупредило руководство Пентагона, что продолжение крупномасштабных военных действий против Ирана крайне нецелесообразно и подрывает обороноспособность США в других регионах.

В конце августа США начали операцию против Ирана, получившую название "Экономический изгой". Ее целью является финансовая изоляция страны.