Китай добился высшего статуса визита Си Цзиньпина в США

На протяжении нескольких недель дипломаты США и Китая вели закулисные переговоры о статусе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон в конечном итоге уступил требованиям Пекина, согласившись присвоить поездке статус государственного визита. Он начинается сегодня.

Такой визит станет первым за последнее десятилетие. Протокол включает все атрибуты высшего уровня: торжественную церемонию у Белого дома, воинские почести, артиллерийский салют и государственный ужин. По данным источников издания, для Пекина было принципиально важно добиться того же приема, который был оказан президенту США Дональду Трампу в Китае в мае, поскольку Си Цзиньпин стремится подчеркнуть статус КНР как равноправного глобального игрока. Администрация Трампа рассматривает этот визит как способ укрепить стабильность в отношениях с КНР в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Будут обсуждаться вопросы торгового перемирия, поставок стратегического сырья и регулирования ИИ. Трамп также намерен склонить Пекин к давлению на Иран, в то время как Си Цзиньпин планирует обозначить жесткую позицию по Тайваню. Однако эксперты считают, что сейчас стороны больше сосредоточены на внешней атрибутике, чем на реальных прорывах: по вопросам ИИ, технологий и геополитики Вашингтон и Пекин пока не готовы к компромиссам.