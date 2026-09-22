СМИ: в аэропорту Кольцово вспыхнул самолет

В аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" при заправке кислородного баллона загорелся самолет Superjet 100 авиакомпании Red Wings. По данным SHOT, воздушное судно готовилось к вылету из Кольцово в Магнитогорск.

Технический специалист заправлял кислородный баллон для экипажа. В этот момент в носовой части фюзеляжа начался пожар. Сообщается, что в аэропорту объявили тревогу, но вскоре огонь потушили. Якобы госпитализировали заправщика с ожогами. Часть фюзеляжа полностью выгорела, а сам борт вывели из эксплуатации. Пассажиры отправились в Магнитогорск на резервном самолете спустя четыре часа.

РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Red Wings сообщает, что авиакомпания опровергла информацию о возгорании в носовой части фюзеляжа самолета. Сообщается, что авиакомпания прервала наземную подготовку рейса в аэропорту Кольцово из-за запаха гари в самолете. Пассажиров на борту не было. Авиакомпания оперативно заменила самолет. Технические специалисты устанавливают причины произошедшего.