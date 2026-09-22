СК возбудил дело о теракте после удара БПЛА по машине скорой помощи в Запорожской области

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооружённых формирований. Об этом сообщили Накануне.RU в СК России.

Инцидент произошёл 22 сентября. Украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате погиб водитель, ещё три фельдшера получили ранения.

В Следственном комитете подчеркнули, что подобные атаки на мирных жителей и попытки националистов подорвать привычный уклад жизни в очередной раз доказывают преступную сущность киевского режима. Следователи устанавливают тип и модель применённого вооружения, а также лиц, причастных к произошедшему. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.